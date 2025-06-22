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Эмиссар Трампа попросил Маска сделать бесплатным доступ к Starlink в Иране

Спецпосланник президента США также пообещал внести пожертвование на эти цели.

Источник: Аргументы и факты

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Ричард Гренелл обратился к Илону Маску с просьбой временно открыть бесплатный доступ к спутниковому интернету Starlink для пользователей в Иране.

В своём сообщении в соцсети X* Гренелл отметил, что его друзья в Иране испытывают серьёзные трудности с доступом к информации. Он предложил Маску рассмотреть возможность сделать Starlink бесплатным для страны на ближайшие несколько недель.

Гренелл также пообещал внести пожертвование на эти цели и выразил уверенность, что найдутся и другие желающие поддержать инициативу.

Ранее Илон Маск объявил о включении системы спутникового интернета Starlink над Ираном. Об этом он объявил после того, как получил соответствующее обращение со стороны пользователей X.

* Соцсеть Х (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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