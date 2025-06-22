Предположить, каким может быть исход какой-либо ситуации, можно лишь обладая знаниями об истории. Хорошее образование сыграло большую роль на переговорах с Киевом. С таким заявлением выступил помощник президента России Владимир Мединский в беседе с Мариной Ким.
Он отметил, что люди не меняются десятки лет, в отличие от множества происходящих вокруг них явлений. Поэтому человек, по мнению Владимира Мединского, должен изучать историю. Такой подход позволит достичь истины, особенно при учете, что сейчас люди живут «в учебнике истории».
«[У людей остались] те же страсти, желания, эмоции, обиды, амбиции, недостатки — все то же самое. Поэтому зная историю о том, как это было при схожих обстоятельствах, можно с некоторой долей вероятности предположить, как могут складываться события, исходя из человеческой природы и закона повторения», — указал Владимир Мединский.
Он также провел параллель между украинским конфликтом и Северной войной. По его мнению, шведы в то время, как в настоящий момент украинцы, отказались от выгодных мирных условий, предлагаемых Москвой.