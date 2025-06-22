Живем в «учебнике истории»: Мединский рассказал, что главное в процессе ведения переговоров

Он отметил, что люди не меняются десятки лет, в отличие от множества происходящих вокруг них явлений. Поэтому человек, по мнению Владимира Мединского, должен изучать историю. Такой подход позволит достичь истины, особенно при учете, что сейчас люди живут «в учебнике истории».