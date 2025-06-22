Владимир Путин встретится с редакторами учебников истории 22 июня

22 июня, в воскресенье, глава российского государства Владимир Путин проведет рабочую встречу с разработчиками федеральной линейки учебных пособий по истории, предназначенных для учащихся 5−11 классов и студентов системы СПО.
В ходе встречи планируется подвести итоги уже реализованных проектов и рассмотреть возможности разработки новых учебных программ для их дальнейшего включения в образовательные стандарты.
По информации пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, в мероприятии примут участие ключевые эксперты в области исторического образования: помощник президента Владимир Мединский, академик Александр Чубарьян, глава Минпросвещения Сергей Кравцов и руководитель МГИМО Анатолий Торкунов.
Накануне в Минпросвещения РФ опровергли введение стандартов формы в российских школах.