Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин встретится с редакторами учебников истории 22 июня

22 июня Владимир Путин обсудит создание будущих учебных курсов по истории.

Источник: Комсомольская правда

22 июня, в воскресенье, глава российского государства Владимир Путин проведет рабочую встречу с разработчиками федеральной линейки учебных пособий по истории, предназначенных для учащихся 5−11 классов и студентов системы СПО.

В ходе встречи планируется подвести итоги уже реализованных проектов и рассмотреть возможности разработки новых учебных программ для их дальнейшего включения в образовательные стандарты.

По информации пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, в мероприятии примут участие ключевые эксперты в области исторического образования: помощник президента Владимир Мединский, академик Александр Чубарьян, глава Минпросвещения Сергей Кравцов и руководитель МГИМО Анатолий Торкунов.

Накануне в Минпросвещения РФ опровергли введение стандартов формы в российских школах.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше