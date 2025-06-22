США готовы вступить в войну с Ираном на стороне Израиля

Соединенные Штаты Америки готовятся нанести удар по Ирану, тем самым вступив в конфликт на стороне Израиля. При этом Вашингтон пока не уведомлял о своем решении Тель-Авив, сообщает газета The New York Times со ссылкой на израильских военных.
Собеседники издания отмечают, что американская армия якобы уже начала подготовку к предстоящему удару. И атака может произойти уже в ближайшее время. Израиль утверждает, что это обсуждалось в ходе двусторонних контактов в последние два дня.
Автор публикации рассказал о переброске на Ближний Восток нескольких бомбардировщиков В-2, которые могут применить противобункерные бомбы весом в 15 тонн. Ранее сообщалось, что их могут использовать для нанесения удара по ядерному объекту Ирана в Фордо.
При этом издание отмечает, что данные самолеты могут быть использованы и не по прямому назначению. Американцы могут попытаться надавить на исламскую республику, чтобы принудить ее сесть за стол переговоров.
Ранее «МК» писал, что США направили два военно-транспортных самолета Lockheed C-5M Super Galaxy в район Персидского залива, к границам Саудовской Аравии и Кувейта вблизи Ирана.