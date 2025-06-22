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Ушаков: о визите Путина в США или Трампа в Россию речи пока не идет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Визиты Владимира Путина в США или Дональда Трампа в Россию пока не планируются, сообщил ТАСС помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Источник: РИА "Новости"

«Пока нет», — ответил он на соответствующий вопрос на полях ПМЭФ. На просьбу уточнить, пройдет ли будущая встреча глав государств в какой-то третьей стране, Ушаков пояснил: «Пока неизвестно. Как стороны договорятся, так и будет. Но пока конкретно никто на этот счет даже ничего не обсуждает».

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