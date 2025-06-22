МИД РФ осудил Украину за использование неба Казахстана: детали атаки ВСУ через дружественную страну

МИД РФ обвинил Украину в использовании воздушного пространства Казахстана для атак по РФ.
МИД РФ обвинил Украину в использовании воздушного пространства Казахстана для атак дронами по российской территории и назвал это угрозой не только для России, но и для других стран. В Москве потребовали международной реакции, а в Казахстане и Турции зафиксировали случаи появления подозрительных беспилотников. Подробности в материале URA.RU.
МИД заявил о пролете БПЛА ВСУ над Казахстаном для атаки на Россию.
Захарова обвинила ВСУ в использовании воздушного пространства Казахстана для атак на РоссиюФото: Роман Наумов © URA.RU.
Россия обвинила Украину в использовании воздушного пространства Казахстана для ударов по российской территории. По данным МИД РФ, 19 и 20 июня десятки украинских беспилотников пересекли Западно-Казахстанскую область, чтобы нанести удары по целям в Астраханской и Волгоградской областях. Москва осудила подобные действия как провокацию против союзника и призвала международное сообщество отреагировать.
Остальные страны уже предупреждены об угрозах со стороны Киева.
По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, инцидент с дронами на территории Казахстана доказывает: режим Зеленского опасен не только для России, но и для других стран, включая тех, с кем Киев формально строит диалог. Москва уже предупредила своих международных партнёров и считает необходимым усиление мер безопасности в рамках ОДКБ.
О каких беспилотниках речь.
Украинский дрон «Морок» с дальностью до 800 км (архивное фото) Фото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В Казахстане регулярно фиксируют находки неизвестных дронов. С февраля в Западно-Казахстанской области и Мангистау уже находили как целые аппараты, так и их обломки. 19 июня один дрон был найден в Мангистауской области. Военный эксперт Александр Зимовский заявил, что это украинский дрон «Морок» с дальностью до 800 км и возможной массой взрывчатки до 30 кг. Также поступала информация о сбитых дронах в Астраханской и Волгоградской областях.
Украина начала терроризировать не только Россию и Казахстан.
В Турции был найден предположительно украинский дрон-камикадзеФото: Роман Наумов © URA.RU.
Нарушения безопасности зафиксированы и за пределами постсоветского пространства. В Турции, на пляже в провинции Стамбул, был найден предположительно украинский дрон-камикадзе. По информации агентства IHA, он мог быть оснащен взрывчаткой. Район вокруг находки был оцеплен, дрон изучают специалисты. Таким образом, география угроз со стороны Украины, по версии официальных источников, расширяется.