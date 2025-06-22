МИД РФ осудил Украину за использование неба Казахстана: детали атаки ВСУ через дружественную страну

В Казахстане регулярно фиксируют находки неизвестных дронов. С февраля в Западно-Казахстанской области и Мангистау уже находили как целые аппараты, так и их обломки. 19 июня один дрон был найден в Мангистауской области. Военный эксперт Александр Зимовский заявил, что это украинский дрон «Морок» с дальностью до 800 км и возможной массой взрывчатки до 30 кг. Также поступала информация о сбитых дронах в Астраханской и Волгоградской областях.