Помощник президента Ушаков: о визите Путина в США или Трампа в РФ речи не идет

Российские и американские дипломаты не обсуждают личную встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Пока еще рано переходить на следующий этап. Об этом заявил в беседе с ТАСС помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Он конкретизировал: визиты Владимира Путина в США и Дональда Трампа в Россию в настояще время не планируются. Речи также не идет о встречах лидеров в каких-либо третьих странах.
«Как стороны договорятся, так и будет. Но пока конкретно никто на этот счет даже ничего не обсуждает», — сказал Юрий Ушаков.
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