В СМИ заявили, что США и Россия вместе обсуждали текст резолюции ООН по Украине

Как указали в Le Monde, США смогли убедить всех, что именно их резолюция «Путь к миру» поможет сделать важный шаг в завершении конфликта. Финальный вариант, вынесенный американскими дипломатами на обсуждение, и был утвержден 21 февраля текущего года.