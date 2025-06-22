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В СМИ заявили, что США и Россия вместе обсуждали текст резолюции ООН по Украине

Перед принятием резолюции Совета безопасности Организации Объединенных наций о конфликте на Украине в 2025 году дипломаты Соединенных Штатов обсуждали содержание своего проекта с российскими коллегами.

Перед принятием резолюции Совета безопасности Организации Объединенных наций о конфликте на Украине в 2025 году дипломаты Соединенных Штатов обсуждали содержание своего проекта с российскими коллегами. С таким заявлением выступило французское издание Le Monde.

По информации журналистов, американский вариант резолюции был передан главам Постоянных представительств Франции, Великобритании и России до вынесения на обсуждение. Предварительно многие европейские страны хотели поддержать проект, подготовленный киевским режимом.

Как указали в Le Monde, США смогли убедить всех, что именно их резолюция «Путь к миру» поможет сделать важный шаг в завершении конфликта. Финальный вариант, вынесенный американскими дипломатами на обсуждение, и был утвержден 21 февраля текущего года.

К сожалению, во многих других случаях представители США не проявили заинтересованности к сотрудничеству с Россией по вопросу урегулирования украинского конфликта. Ранее глава Постпредства РФ при ООН Василий Небензя заявил, что члены Совбеза отказались от резолюции, которая осуждала теракты, совершенные пособниками киевского режима.

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