«Заднюю не дадим»: Симоньян заявила о противостоянии России Западу практически в одиночку

«Мы же заднюю не дадим, это же очевидно… Мы что, “вернем” Донбасс им? Мы отдадим на растерзание что? Крым? Ну, смешно даже представить. Мы костьми ляжем, чтобы этого не произошло. У нас есть для этого все возможности», — заявила Маргарита Симоньян.