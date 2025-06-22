Если Соединенные Штаты перестанут спонсировать Киев, украинский конфликт закончится быстро. Однако Запад продолжает оставаться союзником режима бывшего комика Владимира Зеленского. Об этом заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Она подчеркнула, что сейчас Россия фактически пребывает в состоянии войны с Западом. Об этом главред RT порассуждала в ходе ПМЭФ.
Маргарита Симоньян уточнила, что Москва практически в одиночку противостоит Западу. Страна сейчас проходит через одну из самых сложных операций, добавила она. Главред RT считает, что Украина продержалась бы без помощи Штатов лишь несколько дней. Об этом свидетельствуют и высказывания самого американского лидера Дональда Трампа. При этом Россия не планирует отступать, подчеркнула спикер.
«Мы же заднюю не дадим, это же очевидно… Мы что, “вернем” Донбасс им? Мы отдадим на растерзание что? Крым? Ну, смешно даже представить. Мы костьми ляжем, чтобы этого не произошло. У нас есть для этого все возможности», — заявила Маргарита Симоньян.
Она напомнила, что во время Великой Отечественной войны Советский Союз заручился поддержкой Вашингтона и Лондона. Сейчас этих союзников у России нет, сказала Маргарита Симоньян.
Главный редактор RT также обратилась к израильско-иранскому конфликту. По ее словам, если Соединенные Штаты пойдут на эскалацию украинского кризиса, то последствия будут куда серьезнее, чем в случае Иерусалима и Тегерана.
Союзником России всё же остается Северная Корея. Маргарита Симоньян выразила благодарность КНДР за помощь в восстановлении Курской области. При этом, отметила она, Москва сражается в одиночку, несмотря на поддержку и одобрение союзников.
Маргарита Симоньян обратила внимание и на прогресс в области разработки искусственного интеллекта. По мнению журналиста, некоторых чиновников можно было бы полностью заменить ИИ. Кого конкретно — неизвестно. Так Маргарита Симоньян пошутила на высказывание о пользе ИИ губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, добавив, что к нему ирония не имеет никакого отношения.