Путин встретится с авторами нового учебника по истории

22 июня президент России Владимир Путин проведёт встречу с авторами и редакторами государственной серии учебников по истории, предназначенных для учеников 5−11-х классов и студентов учреждений среднего профессионального образования.
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в ходе встречи планируется обсудить итоги уже выполненной работы, а также возможные направления развития новых образовательных курсов. По его словам, подобная беседа уже проходила несколько лет назад, и теперь состоится повторный диалог, учитывая масштаб проделанной работы.
Во встрече примут участие помощник президента и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, академик РАН Александр Чубарьян, министр просвещения Сергей Кравцов, а также ректор МГИМО Анатолий Торкунов.
Ранее стало известно, что 23 июня запланирована встреча Владимира Путина с молодыми специалистами, окончившими вузы, подведомственные Минобороны, Следственному комитету, МЧС, Росгвардии, ФСБ, МВД, ФСО и ФСИН.