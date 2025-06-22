Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин встретится с авторами нового учебника по истории

В ходе встречи планируется обсудить итоги уже выполненной работы.

Источник: Аргументы и факты

22 июня президент России Владимир Путин проведёт встречу с авторами и редакторами государственной серии учебников по истории, предназначенных для учеников 5−11-х классов и студентов учреждений среднего профессионального образования.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в ходе встречи планируется обсудить итоги уже выполненной работы, а также возможные направления развития новых образовательных курсов. По его словам, подобная беседа уже проходила несколько лет назад, и теперь состоится повторный диалог, учитывая масштаб проделанной работы.

Во встрече примут участие помощник президента и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, академик РАН Александр Чубарьян, министр просвещения Сергей Кравцов, а также ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Ранее стало известно, что 23 июня запланирована встреча Владимира Путина с молодыми специалистами, окончившими вузы, подведомственные Минобороны, Следственному комитету, МЧС, Росгвардии, ФСБ, МВД, ФСО и ФСИН.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше