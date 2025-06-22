Путин встретится с авторами нового учебника по истории

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в ходе встречи планируется обсудить итоги уже выполненной работы, а также возможные направления развития новых образовательных курсов. По его словам, подобная беседа уже проходила несколько лет назад, и теперь состоится повторный диалог, учитывая масштаб проделанной работы.