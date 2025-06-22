В Израиле считают, что США готовятся вступить в войну с Ираном в ближайшие дни

Израиль считает, что США готовятся к военному конфликту с Ираном. Как сообщили изданию The New York Times два израильских военных чиновника, администрация Дональда Трампа не уведомила Тель-Авив о своих намерениях, однако в там уверены, что подготовка к удару уже началась.