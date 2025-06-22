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В Израиле считают, что США готовятся вступить в войну с Ираном в ближайшие дни

Израиль считает, что США готовятся к военному конфликту с Ираном. Как сообщили изданию The New York Times два израильских военных чиновника, администрация Дональда Трампа не уведомила Тель-Авив о своих намерениях, однако в там уверены, что подготовка к удару уже началась.

Источник: Life.ru

«После двухдневных бесед со своими американскими коллегами они считают, что Вашингтон вступит в войну и уже готовится к этому», — пишет NYT.

Собеседники газеты заявили, что американская атака на Иран может произойти в ближайшие дни. Штаты также перебросили в регион несколько стратегических бомбардировщиков B-2, которые способны нести мощные противобункерные бомбы и могут быть использованы для удара по иранскому подземному ядерному объекту в Фордо.

Как отмечает NYT, даже если бомбардировщики не будут задействованы в боевых действиях, их присутствие может служить средством давления на Иран с целью вернуть его за стол переговоров.

Ранее Life.ru писал, что Израиль несколько раз атаковал ядерный объект Ирана в Исфахане. По данным МАГАТЭ, после ударов ЦАХАЛ серьёзные повреждения получили несколько здания комплекса.

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