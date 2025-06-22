В Израиле считают, что США готовятся вступить в войну с Ираном в ближайшие дни

«После двухдневных бесед со своими американскими коллегами они считают, что Вашингтон вступит в войну и уже готовится к этому», — пишет NYT.
Собеседники газеты заявили, что американская атака на Иран может произойти в ближайшие дни. Штаты также перебросили в регион несколько стратегических бомбардировщиков B-2, которые способны нести мощные противобункерные бомбы и могут быть использованы для удара по иранскому подземному ядерному объекту в Фордо.
Как отмечает NYT, даже если бомбардировщики не будут задействованы в боевых действиях, их присутствие может служить средством давления на Иран с целью вернуть его за стол переговоров.