МИНСК, 22 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что долг нынешнего поколения белорусов — беречь мир и хранить память о событиях Великой Отечественной войны.
«У каждого поколения белорусов своя судьба. Одним суждено сражаться и быть готовыми отдать собственную жизнь за Родину. Другим — хранить память о ратных подвигах и не позволять огню войны вновь опалить поля и нивы Отчизны. Сберечь мир — наш священный долг. Мы всегда будем помнить героизм отцов и дедов с глубокой благодарностью за мирное небо над головой», — говорится в обращении президента по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, опубликованного на сайте главы государства.
В обращении Лукашенко напомнил, что 22 июня 1941 года — сакральная дата в истории белорусов.
На Беларусь обрушилось испытание, тяжесть которого навечно оставила неизгладимый след в народной памяти. Уверовав в свою непобедимость, возведя в абсолют насилие и агрессию, армады с Запада пришли убивать, завоевывать и порабощать. Лишь об одном они забыли. О свободолюбии, преданности и стойкости людей, живущих на этой земле. И поплатились за это.
Он подчеркнул, что «лето сорок первого — это не только о прошлом».
«Не будет больше блицкригов и вероломных нападений. Уроки западного лицемерия и лжи мы усвоили раз и навсегда. Слишком большой ценой досталась нам Великая Победа», — сказал Лукашенко.
Указом президента Белоруссии в 2022 году название памятной даты 22 июня изменено с «День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны» на «День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа».
В воскресенье по всей Белоруссии пройдут памятные мероприятия, посвященные годовщине начала Великой Отечественной войны. Кроме того, 22 июня в 12.00 (совпадает с мск) в стране будет объявлена общенациональная минута молчания в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Ожидается, что в этот момент в эфире телевидения и радио, в воинских частях, на улицах населенных пунктов раздадутся звуки ударов метронома, в храмах страны прозвучит колокольный набат, на некоторых участках дорог приостановится движение.