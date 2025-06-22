Лукашенко заявил, что долг нынешнего поколения белорусов беречь мир

В воскресенье по всей Белоруссии пройдут памятные мероприятия, посвященные годовщине начала Великой Отечественной войны. Кроме того, 22 июня в 12.00 (совпадает с мск) в стране будет объявлена общенациональная минута молчания в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Ожидается, что в этот момент в эфире телевидения и радио, в воинских частях, на улицах населенных пунктов раздадутся звуки ударов метронома, в храмах страны прозвучит колокольный набат, на некоторых участках дорог приостановится движение.