NYT: Иран отправил сигнал о готовности к переговорам, но США отвергли его

По данным издания, Вашингтон предложил Тегерану несколько вариантов соглашения о перемирии, но ответ иранской стороны был расценен как «неконструктивный». Детали предложений и причины их отклонения не раскрываются.
Ранее появилась информация о неудачных попытках Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана связаться с верховным лидером Ирана Али Хаменеи для организации переговоров. Источники указывают, что в случае их проведения США могли бы представлять только Вэнс и Уиткофф, а не сам президент.
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