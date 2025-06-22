Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: Иран отправил сигнал о готовности к переговорам, но США отвергли его

Иран передал США сигнал о возможности переговоров по урегулированию конфликта с Израилем. Однако американская сторона сочла иранские условия неприемлемыми для начала диалога. Об этом пишет The New York Times.

Источник: Life.ru

По данным издания, Вашингтон предложил Тегерану несколько вариантов соглашения о перемирии, но ответ иранской стороны был расценен как «неконструктивный». Детали предложений и причины их отклонения не раскрываются.

Ранее появилась информация о неудачных попытках Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана связаться с верховным лидером Ирана Али Хаменеи для организации переговоров. Источники указывают, что в случае их проведения США могли бы представлять только Вэнс и Уиткофф, а не сам президент.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше