NYT: Иран отправил сигнал о готовности к переговорам, но США отвергли его

Ранее появилась информация о неудачных попытках Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана связаться с верховным лидером Ирана Али Хаменеи для организации переговоров. Источники указывают, что в случае их проведения США могли бы представлять только Вэнс и Уиткофф, а не сам президент.