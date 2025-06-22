Израиль готов в одиночку атаковать иранский ядерный объект в Фордо

Израиль готов нанести удар по подземному ядерному объекту в Фордо без участия США. На фоне неопределенности Вашингтона Иерусалим призывает к срочным и решительным действиям, считая, что окно возможностей для атаки ограничено. Дональд Трамп пока не принял решения о прямом вмешательстве США, заявив, что ему потребуется до двух недель, чтобы «посмотреть, придут ли люди в себя». Вице-президент Дж. Д. Вэнс выступил против прямого участия США в конфликте, предупредив об опасности втягивания страны в новую войну. Иран же сигнализирует о готовности к переговорам, но отвергает западные условия и обвиняет США в поддержке израильских атак.