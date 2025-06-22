Президент Египта: у ирано-израильского кризиса нет военных решений

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в телефонном разговоре с новым главой Ирана Масудом Пезешкианом выразил уверенность в том, что конфликт между Ираном и Израилем необходимо решать исключительно мирными средствами, так как силовой путь не приведёт к устойчивому результату.
Ас-Сиси подчеркнул важность немедленного прекращения огня и возвращения к диалогу для поиска мирного выхода из кризисной ситуации. По его словам, у данного конфликта не существует военного решения.
Глава Египта также осудил действия Израиля, охарактеризовав их как эскалацию, которая создаёт серьёзную угрозу региональной безопасности и стабильности в особенно напряжённый период.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган осудили действия Израиля в отношении Ирана.