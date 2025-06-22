Ушаков честно ответил на вопрос о планах Путина полететь в США

Лидеры держав не договорились о встрече.
Визиты президента России Владимира Путина в США и американского лидера Дональда Трампа в Россию в настоящее время не рассматриваются сторонами. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Пока неизвестно. Как стороны договорятся, так и будет. Но пока конкретно никто на этот счет даже ничего не обсуждает», — передает слова Ушакова ТАСС.
Юрий Ушаков уточнил, что вопрос о проведении встречи в третьей стране остается открытым и будет решаться по мере поступления соответствующих предложений от сторон. По его словам, никакие конкретные даты или площадки для переговоров лидеров России и США не обсуждаются.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и посол РФ в США Александр Дарчиев также отмечали, что личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа требует серьезной подготовки и на данный момент не обсуждается. По их словам, переговоры между лидерами России и США возможны только после согласования всех деталей, однако конкретных договоренностей или дат пока нет.