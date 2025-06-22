Ушаков честно ответил на вопрос о планах Путина полететь в США

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и посол РФ в США Александр Дарчиев также отмечали, что личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа требует серьезной подготовки и на данный момент не обсуждается. По их словам, переговоры между лидерами России и США возможны только после согласования всех деталей, однако конкретных договоренностей или дат пока нет.