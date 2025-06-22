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Ушаков: Визиты Путина в США или Трампа в Россию пока не планируются

Визиты президента Владимира Путина в США или американского лидера Дональда Трампа в Россию пока не планируются. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Источник: Life.ru

«Пока нет», — ответил он на вопрос в ходе ПМЭФ.

При этом Ушаков не исключил возможную встречу глав двух государств на территории третьей страны. Но уточнил, что обсуждения по данному поводу не ведутся.

«Пока неизвестно. Как стороны договорятся, так и будет. Но пока конкретно никто на этот счёт даже ничего не обсуждает», — приводит ТАСС комментарий помощника президента.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что не стоит пытаться предсказать заранее возможную встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом до конца этого года. Сам Путин отметил, что диалог с Трампом мог бы быть полезен, однако требует тщательной подготовки.

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