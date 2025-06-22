Ушаков: Визиты Путина в США или Трампа в Россию пока не планируются

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что не стоит пытаться предсказать заранее возможную встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом до конца этого года. Сам Путин отметил, что диалог с Трампом мог бы быть полезен, однако требует тщательной подготовки.