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Трамп после атак ВВС США по Ирану призвал Тегеран к миру

ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после ударов ВВС США по Ирану в своей соцсети Truth Social призвал Тегеран к миру.

Источник: Reuters

«Теперь пришло время мира», — написал Трамп.

Он заявил, что только американская армия могла провести операцию, включающую удары по трем ядерным объектам Ирана.

«Благодарю за внимание по данному вопросу», — заключил Трамп.

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