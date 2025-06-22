Трамп после атак ВВС США по Ирану призвал Тегеран к миру

«Теперь пришло время мира», — написал Трамп.
Он заявил, что только американская армия могла провести операцию, включающую удары по трем ядерным объектам Ирана.
«Благодарю за внимание по данному вопросу», — заключил Трамп.
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