Трамп сообщил об успешной атаке США на три ядерных объекта Ирана

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 21 июня в эфире американского телеканала Fox News, комментируя позицию Трампа по иранской ядерной программе, отметил, что в решении иранского вопроса Трамп отдает приоритет дипломатии «до тех пор, пока считает, что есть такая возможность». Он подчеркнул, что Трамп последовательно отстаивает национальные интересы США.