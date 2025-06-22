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Трамп сообщил об успешной атаке США на три ядерных объекта Ирана

Вооруженные силы (ВС) США совершили успешную атаку на три ядерных объекта Ирана. Об этом 21 июня сообщил американский президент Дональд Трамп.

Источник: Reuters

«Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан», — написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

Трамп уточнил, что сейчас все американские самолеты находятся за пределами воздушного пространства Ирана и направляются в США. Полный комплект бомб был сброшен на объект Фордо.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 21 июня в эфире американского телеканала Fox News, комментируя позицию Трампа по иранской ядерной программе, отметил, что в решении иранского вопроса Трамп отдает приоритет дипломатии «до тех пор, пока считает, что есть такая возможность». Он подчеркнул, что Трамп последовательно отстаивает национальные интересы США.

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