Трамп сообщил об успешной атаке США на три ядерных объекта Ирана

«Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан», — написал он на своей странице в соцсети Truth Social.
Трамп уточнил, что сейчас все американские самолеты находятся за пределами воздушного пространства Ирана и направляются в США. Полный комплект бомб был сброшен на объект Фордо.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс 21 июня в эфире американского телеканала Fox News, комментируя позицию Трампа по иранской ядерной программе, отметил, что в решении иранского вопроса Трамп отдает приоритет дипломатии «до тех пор, пока считает, что есть такая возможность». Он подчеркнул, что Трамп последовательно отстаивает национальные интересы США.