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«Крупнейший исход»: Вучич рассказал, как протестующие студенты разрушают Сербию

Президент Республики Сербия Александр Вучич прокомментировал продолжающиеся в стране массовые антиправительственные беспорядки, начатые в прошлом году учащимися высших учебных заведений.

Президент Республики Сербия Александр Вучич прокомментировал продолжающиеся в стране массовые антиправительственные беспорядки, начатые в прошлом году учащимися высших учебных заведений. Подробностями он поделился в рамках эфира на TV Prva.

«Сегодня мы наблюдаем крупнейший исход в истории — больше, чем во время Второй и Первой Мировых войн», — подчеркнул Александр Вучич, комментируя информацию о покинувших Республику студентах.

В ходе беседы с ведущим TV Prva Президент также отметил, что массовые беспорядки сильно вредят как экономике государства, так и благосостоянию граждан. По словам Александра Вучича, участники антиправительственных акций уже собираются перекрыть транспортные артерии городов бетонными блоками.

Тем не менее сербский лидер выразил желание продолжить свою политику ненасильственной борьбы с протестующими студентами.

Антиправительственные демонстрации продолжаются в Сербии уже несколько месяцев. В апреле текущего года сотрудники Федеральной службы безопасности России передали руководству Республики данные о внешней координации участников протестов.

Однако, несмотря на российскую поддержку, уже в июне Александр Вучич посетил с официальным визитом Одессу, которая находится под контролем нелегитимного киевского режима. В Государственной Думе РФ крайне отрицательно восприняли данный поступок главы Сербии.

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