Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что ВВС США нанесли удары по ядерным объектам Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил о проведении военной операции против иранских ядерных объектов. По его словам, ВВС США атаковали три ключевых места: подземный центр обогащения урана в Фордо, ядерный комплекс в Натанзе и объект в Исфахане.

Источник: Life.ru

Трамп подчеркнул, что на основной объект в Фордо был сброшен полный комплект бомб, добавив, что ни одна другая армия в мире не способна на подобное. Он отметил точность и масштаб проведённой операции.

«Все самолёты благополучно возвращаются домой. Поздравляем наших великих американских войнов», — написал он в cвоей соцсети, добавив, что сейчас настало время для мира.

Атака произошла на фоне провалившихся дипломатических попыток: как сообщали источники, Трамп и турецкий лидер Эрдоган безуспешно пытались организовать переговоры с верховным лидером Ирана Али Хаменеи. По данным инсайдеров, в случае диалога американскую сторону представляли бы вице-президент Вэнс и спецпосланник Уиткофф, а не сам президент.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше