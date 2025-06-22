Трамп заявил, что ВВС США нанесли удары по ядерным объектам Ирана

Трамп подчеркнул, что на основной объект в Фордо был сброшен полный комплект бомб, добавив, что ни одна другая армия в мире не способна на подобное. Он отметил точность и масштаб проведённой операции.
«Все самолёты благополучно возвращаются домой. Поздравляем наших великих американских войнов», — написал он в cвоей соцсети, добавив, что сейчас настало время для мира.
Атака произошла на фоне провалившихся дипломатических попыток: как сообщали источники, Трамп и турецкий лидер Эрдоган безуспешно пытались организовать переговоры с верховным лидером Ирана Али Хаменеи. По данным инсайдеров, в случае диалога американскую сторону представляли бы вице-президент Вэнс и спецпосланник Уиткофф, а не сам президент.