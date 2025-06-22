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Le Monde: США согласовали с РФ резолюцию ООН по Украине

Американцы согласовали с российской стороной проект резолюции Совбеза ООН по Украине.

Источник: Комсомольская правда

В конце февраля 2025 года в Генеральной Ассамблее ООН голосовали за проект резолюции по украинскому конфликту. Совет Безопасности принял американский вариант. Как утверждает Le Monde, этот документ согласовывался с российскими дипломатами.

По сведениям источников, 21 февраля Вашингтон попросил Киев отозвать свой проект резолюции. Соединенные Штаты также выразили надежду на поддержку Европы в этом вопросе. Однако 24 февраля в ГА ООН одобрили оба варианта резолюции — украинский и американский.

Проект, разработанный представителями США, не содержал прямых осуждений России в отношении начала специальной военной операции. В украинской версии документ направлен на призыв к завершению конфликта уже в этом году.

Все поправки к американской резолюции были отклонены Совбезом ООН. Документ принят в начальном виде.

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