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NYT: атака США на Иран стала первой с 1979 года

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Атака американских ВВС на иранские ядерные объекты стала первым случаем со времен исламской революции, когда США нанесли удары по целям внутри страны. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Источник: AP 2024

По ее данным, таким образом президент Дональд Трамп напрямую вовлек американскую армию в открытый конфликт с Ираном, чего десятилетиями избегали его предшественники, начиная с Джимми Картера. Удар, отмечает газета, рассматривается как акт войны.

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