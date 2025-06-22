NYT: атака США на Иран стала первой с 1979 года

По ее данным, таким образом президент Дональд Трамп напрямую вовлек американскую армию в открытый конфликт с Ираном, чего десятилетиями избегали его предшественники, начиная с Джимми Картера. Удар, отмечает газета, рассматривается как акт войны.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше