США задействовали бомбардировщики B-2 в ударах по Ирану, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп ранее заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан.
«Бомбардировщики США B-2 были задействованы в ударах по ядерным объектам Ирана», — рассказал агентству американский чиновник.
Агентство напомнило, что ранее в субботу оно сообщало о перемещении бомбардировщиков B-2, которые могут быть оснащены бомбами, подходящими для нанесения ударов по объектам.
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