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США задействовали бомбардировщики B-2 в ударах по Ирану, пишут СМИ

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. США задействовали бомбардировщики B-2 в ударах по ядерным объектам Ирана, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника.

Источник: U.S European Command

Президент США Дональд Трамп ранее заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан.

«Бомбардировщики США B-2 были задействованы в ударах по ядерным объектам Ирана», — рассказал агентству американский чиновник.

Агентство напомнило, что ранее в субботу оно сообщало о перемещении бомбардировщиков B-2, которые могут быть оснащены бомбами, подходящими для нанесения ударов по объектам.

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