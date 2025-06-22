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США ударили по ядерным объектам Ирана

Президент США Дональд Трамп поздравил военных своей страны с успешным нанесением удара по ядерным объектам Ирана.

Президент США Дональд Трамп поздравил военных своей страны с успешным нанесением удара по ядерным объектам Ирана. Об операции ВВС Соединенных Штатов он написал в соцсети Truth Social.

«Мы завершили очень успешную атаку по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан», — отметил хозяин Белого дома.

Американский лидер также заявил, что такую операцию могли провести только военные США. Ранее сообщалось о высокой готовности Штатов вступить в войну с Ираном.

В то же время власти исламской республики предостерегали американцев от вступления в конфликт на стороне Израиля. Иран заявлял, что он нанесет удары по военным базам США на Ближнем Востоке в случае атаки со стороны американцев.

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