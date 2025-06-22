США ударили по ядерным объектам Ирана

Президент США Дональд Трамп поздравил военных своей страны с успешным нанесением удара по ядерным объектам Ирана. Об операции ВВС Соединенных Штатов он написал в соцсети Truth Social.
«Мы завершили очень успешную атаку по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан», — отметил хозяин Белого дома.
Американский лидер также заявил, что такую операцию могли провести только военные США. Ранее сообщалось о высокой готовности Штатов вступить в войну с Ираном.
В то же время власти исламской республики предостерегали американцев от вступления в конфликт на стороне Израиля. Иран заявлял, что он нанесет удары по военным базам США на Ближнем Востоке в случае атаки со стороны американцев.