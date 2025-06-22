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США предупредили Израиль, прежде чем атаковать ядерные объекты Ирана

Администрация президента США Дональда Трампа заранее уведомила Израиль о планируемых авиаударах по ядерным объектам Ирана. Атаки были произведены утром 22 июня по местному времени и затронули ключевые объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Источник: Life.ru

Это решение Трампа о прямом вмешательстве в поддержку Израиля в борьбе с иранской ядерной программой стало значительной эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, сообщает портал Axios. Эксперты опасаются, что такой шаг может привести к ответным действиям со стороны Тегерана против американских войск в регионе.

За день до ударов Трамп провел встречу с командой по национальной безопасности в Ситуационной комнате Белого дома. Израильские чиновники подтвердили, что они были уведомлены о предстоящих действиях США. В операции были задействованы бомбардировщики B-2, способные нести мощные бомбы для разрушения подземных объектов.

Напомним, ранее Трамп объявил о намерении дать Ирану последний шанс на переговоры, однако подготовка к ударам ускорилась в выходные дни. Попытки организовать встречу с иранскими чиновниками для обсуждения ситуации также оказались безуспешными, что в конечном итоге привело к решению о военном вмешательстве США в конфликт на Ближнем Востоке.

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