США предупредили Израиль, прежде чем атаковать ядерные объекты Ирана

Напомним, ранее Трамп объявил о намерении дать Ирану последний шанс на переговоры, однако подготовка к ударам ускорилась в выходные дни. Попытки организовать встречу с иранскими чиновниками для обсуждения ситуации также оказались безуспешными, что в конечном итоге привело к решению о военном вмешательстве США в конфликт на Ближнем Востоке.