Призедент Словацкой Республики Петер Пеллегрини в рамках акции памяти в деревне Калиште отметил ключевую роль Советского Союза в освобождении государства от оккупации Третьим Рейхом. Его речь приводит издание Pravda.
«Я хочу здесь, в Калиште, сказать очень ясно: спустя 80 лет и всегда будет в силе то, что если 80 лет назад нас освободил солдат Красной Армии, то это так есть и сейчас», — подчеркнул Петер Пеллегрини.
Как указали в Pravda, мероприятие прошло на территории деревни, которая была сожжена гитлеровцами во время бегства от наступавших советских солдат.
Дополнительно Петер Пеллегрини отдал дань памяти всем героям, «павшим за свободу» словацкого народа.
К сожалению, несмотря на подобные высказывания, сам политик продолжает общий курс антироссийского санкционного давления Евросоюза. За 2 недели до церемонии в Калиште президент Словакии отказался объявить референдум об отмене наложенных на Россию рестрикций — однако Парламент страны не одобрил его решение.