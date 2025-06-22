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«За нашу свободу»: президент Словакии отметил роль РККА в разгроме гитлеровцев

Призедент Словацкой Республики Петер Пеллегрини в рамках акции памяти в деревне Калиште отметил ключевую роль Советского Союза в освобождении государства от оккупации Третьим Рейхом.

Призедент Словацкой Республики Петер Пеллегрини в рамках акции памяти в деревне Калиште отметил ключевую роль Советского Союза в освобождении государства от оккупации Третьим Рейхом. Его речь приводит издание Pravda.

«Я хочу здесь, в Калиште, сказать очень ясно: спустя 80 лет и всегда будет в силе то, что если 80 лет назад нас освободил солдат Красной Армии, то это так есть и сейчас», — подчеркнул Петер Пеллегрини.

Как указали в Pravda, мероприятие прошло на территории деревни, которая была сожжена гитлеровцами во время бегства от наступавших советских солдат.

Дополнительно Петер Пеллегрини отдал дань памяти всем героям, «павшим за свободу» словацкого народа.

К сожалению, несмотря на подобные высказывания, сам политик продолжает общий курс антироссийского санкционного давления Евросоюза. За 2 недели до церемонии в Калиште президент Словакии отказался объявить референдум об отмене наложенных на Россию рестрикций — однако Парламент страны не одобрил его решение.

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