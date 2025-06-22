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США атаковали ядерные объекты Ирана

США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране, сообщил американский президент Дональд Трамп.

Источник: Газета.Ру

3:36 Трамп в своей соцсети Truth репостнул сообщение: «Фордо больше не существует».

3:33 Трамп назвал американские удары по иранским ядерным объектам «историческим моментом» для США, Израиля и всего мира.

3:22 США задействовали бомбардировщики B-2 в ударах по ядерным объектам Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника. Это стратегические бомбардировщики, которые применялись во время атак по Югославии, войн в Ираке и Афганистане, бомбил Ливию и Йемен.

3:30 Администрация Трампа заранее сообщила Израилю о готовящемся ударе США по Ирану, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на израильского чиновника.

3:23 «Это исторический момент для США, Израиля и всего мира. Иран должен согласиться прекратить эту войну», — написал Трамп.

3:21 Трамп выступит с обращением к нации, сообщил Белый дом. обращение запланировано на 5:00 (мск).

3:20 Дональд Трамп написал в Truth Social:

«Мы закончили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты покинули воздушное пространство Ирана. Полный комплект БОМБ был сброшен на главный объект, Фордо. Все самолеты безопасно возвращаются домой. Поздравляю американских войнов. Нет другой такой армии в мире, которая могла сделать это. ТЕПЕРЬ ПРИШЛО ВРЕМЯ ДЛЯ МИРА! Спасибо за внимание по этому вопросу».

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