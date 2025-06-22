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СМИ: США предпочитают дипломатическое решение ядерного вопроса с Ираном

Госсекретарь США Марко Рубио проинформировал европейских союзников о том, что администрация Дональда Трампа продолжает рассчитывать на дипломатическое урегулирование с Ираном.

Госсекретарь США Марко Рубио проинформировал европейских союзников о том, что администрация Дональда Трампа продолжает рассчитывать на дипломатическое урегулирование с Ираном. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что ВВС США нанесли удар по ядерным объектам Ирана.

По данным издания, Рубио в течение последних двух дней провёл переговоры с представителями Великобритании, Франции, Кипра, Италии и Швеции. Он подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему нацелен на соглашение, предусматривающее полный демонтаж иранской ядерной программы.

Параллельно глава МИД Ирана Аббас Арагчи провёл встречу с европейскими представителями в Женеве, однако прорыва в переговорах достичь не удалось. Президент США предоставил Ирану двухнедельный срок для подтверждения готовности выполнить условия Вашингтона, включая полный отказ от обогащения урана.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив Тегеран в создании тайной военно-ядерной программы. Тель-Авив заявил, что операция направлена на «предотвращение угрозы существованию государства». В результате атак погибли высокопоставленные иранские военные, включая начальника Генштаба и командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Удары наносились по ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане, а также армейским позициям на северо-западе страны.

Иран отрицает военную направленность своей ядерной программы. МАГАТЭ также не располагало конкретными доказательствами создания Тегераном ядерного оружия. Исламская Республика начала ответную операцию «Правдивое обещание — 3», атакуя цели в Израиле. Стороны обмениваются ударами по несколько раз в день. Растет число попаданий в жилые районы и жертв среди мирного населения.

Иран сообщает о сотнях погибших и тысячах раненых мирных жителях из-за израильских ударов. В Израиле погибли более 20 человек, 1217 получили ранения. Россия осудила атаки ЦАХАЛ как категорически неприемлемые. СМИ сообщают о возможном присоединении США к ударам по Ирану.

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