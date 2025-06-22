Трамп назвал историческим моментом удары США по ядерным объектам Ирана

«Это исторический момент для США, Израиля и всего мира. Иран должен согласиться прекратить эту войну», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Напомним, 22 июня Трамп сообщил о проведении военной операции против иранских ядерных объектов. По словам президента, ВВС США атаковали три ключевые локации: подземный центр обогащения урана в Фордо, ядерный комплекс в Натанзе и объект в Исфахане. На основной объект в Фордо был сброшен полный комплект бомб, по данным израильской стороны, удары привели к его полному уничтожению.
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