Трамп назвал историческим моментом удары США по ядерным объектам Ирана

Напомним, 22 июня Трамп сообщил о проведении военной операции против иранских ядерных объектов. По словам президента, ВВС США атаковали три ключевые локации: подземный центр обогащения урана в Фордо, ядерный комплекс в Натанзе и объект в Исфахане. На основной объект в Фордо был сброшен полный комплект бомб, по данным израильской стороны, удары привели к его полному уничтожению.