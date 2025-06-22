Трамп заявил о мире после ударов ВВС США по Ирану

Президент США Дональд Трамп призвал Тегеран заключить мир после того, как Военно-воздушные силы Соединенных Штатов нанесли удары по ядерным объектам Ирана. Соответствующее обращение американский лидер опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social.
«Теперь пришло время мира», — следует из его публикации.
Перед этим хозяин Белого дома заявил, что только армии США было под силу провести операцию по ударам по ядерным объектам Ирана. По его словам, атака велась по целям в Фордо, Натанзе и Исфахане.
При этом Трамп поздравил американских военных с этим событием. Он назвал его историческим как для Израиля и США, так и для всего мира.