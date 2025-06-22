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Трамп после ударов ВВС США по Ирану намерен обратиться к нации

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время обратится к нации. Как сообщает газета The New York Times, Белый дом уведомил ведущие американские телекомпании о предстоящем выступлении главы государства.

Источник: Life.ru

«Я выступлю с обращением к нации в 22:00 (05:00 мск 22 июня) в Белом доме по поводу нашей очень успешной военной операции в Иране», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Ранее Трамп заявил о проведении военной операции против Ирана. ВВС США нанесли удары по трём ключевым ядерным объектам: в Фордо, в Натанзе и в Исфахане. Предварительно, подземный центр обогащения урана в Фордо был уничтожен. После этого американский лидер обратился к Тегерану, призвав завершить войну.

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