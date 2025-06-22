Трамп после ударов ВВС США по Ирану намерен обратиться к нации

Ранее Трамп заявил о проведении военной операции против Ирана. ВВС США нанесли удары по трём ключевым ядерным объектам: в Фордо, в Натанзе и в Исфахане. Предварительно, подземный центр обогащения урана в Фордо был уничтожен. После этого американский лидер обратился к Тегерану, призвав завершить войну.