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Трамп выступит с обращением по поводу атаки на Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что выступит с обращением к нации. Это произойдет в 5:00 мск. Выступление будет посвящено «очень успешной военной операции в Иране», сообщил он.

Источник: Reuters

Трамп также назвал бомбардировку Ирана историческим моментом для США, Израиля и всего мира. «Теперь Иран должен согласиться прекратить войну», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Президент объявил о бомбардировке ядерных объектов Ирана в 2:50 мск. Были атакованы завод по обогащению урана Фордо, а также объекты в Нетензе и Исфахане.

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