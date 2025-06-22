Константинов: украинские олигархи безвозвратно потеряли свои активы в Крыму

Ранее Константинов заявил, что Крыму за годы в составе Украины был нанесен ущерб, оцениваемый в триллионы рублей. Появилась информация о планах властей региона оценить ущерб за время пребывания в составе Украины, а затем предъявить соответствующий счет киевскому режиму. Константинов отметил, что, находясь в украинской юрисдикции, Крым получил ущерб в сегментах экономики, экологии и культуры. «Уже сейчас понятно, что счёт пойдет на триллионы рублей… Пришло в негодность и было разграблено все имущество, оставшееся в Крыму от Советского Союза», — сказал глава парламента.