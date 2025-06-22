Константинов: украинские олигархи безвозвратно потеряли свои активы в Крыму

Украинские олигархи безвозвратно лишились активов в Крыму, а национализация не подлежит отмене. Такое заявление сделал председатель крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
«Закон о национализации одностороннего порядка. Обратного пути он не имеет. Мы очень тщательно и выверенно к этому подходили», — заявил Константинов.
Парламент Крыма с осени 2022 года провел серию национализаций имущества украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и осуществляющих недружественные действия в отношении России. Выявлением активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее указывал, что средства от реализации имущества направят, в том числе, на нужды участников СВО и строительство социальных объектов. В перечень национализированных и позднее проданных на аукционах активов, среди прочего, вошла квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.
Ранее Константинов заявил, что Крыму за годы в составе Украины был нанесен ущерб, оцениваемый в триллионы рублей. Появилась информация о планах властей региона оценить ущерб за время пребывания в составе Украины, а затем предъявить соответствующий счет киевскому режиму. Константинов отметил, что, находясь в украинской юрисдикции, Крым получил ущерб в сегментах экономики, экологии и культуры. «Уже сейчас понятно, что счёт пойдет на триллионы рублей… Пришло в негодность и было разграблено все имущество, оставшееся в Крыму от Советского Союза», — сказал глава парламента.
Ранее сообщалось, что власти Республики Крым национализируют активы не только Украины, но и других государств, которые оказывают военную поддержку киевскому режиму и одобряют враждебные действия против России. Глава Крыма Сергей Аксенов неоднократно заявлял, что средства от продажи имущества иностранцев будут направлены, в том числе, на адресную помощь участникам СВО.