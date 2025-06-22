Трамп после атак США на объекты в Иране заявил, что пришло время для мира

Президент США Дональд Трамп на фоне ударов американской авиации по иранским ядерным объектам заявил, что наступил момент «для мира».
«Сейчас время для мира! Спасибо за внимание к этому вопросу», — написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.
Напомним, ранее Трамп проинформировал, что военно-воздушные силы США якобы успешно атаковали ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане.
19 июня в Белом доме заявляли, что американский президент примет решение об ударах по Ирану в течение двух недель.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше