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Трамп после атак США на объекты в Иране заявил, что пришло время для мира

Глава Белого дома поблагодарил за внимание к ситуации с Ираном после ударов ВВС США по иранским объектам.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп на фоне ударов американской авиации по иранским ядерным объектам заявил, что наступил момент «для мира».

«Сейчас время для мира! Спасибо за внимание к этому вопросу», — написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.

Напомним, ранее Трамп проинформировал, что военно-воздушные силы США якобы успешно атаковали ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане.

19 июня в Белом доме заявляли, что американский президент примет решение об ударах по Ирану в течение двух недель.

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