Трамп обратится к нации после начала войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп обратится к нации после того, как ВВС Соединенных Штатов нанесли удар по трем ядерным объектам Ирана. Анонс он опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social.
«Я выступлю с обращением к нации в 22:00 (05.00 по мск) в Белом доме по поводу нашей очень успешной военной операции в Иране», — написал хозяин Белого дома.
Ранее Трамп заявил, что США нанесли удар по трем ядерным объектам Ирана. Он поздравил военных с успешной операцией и заявил, что только Штатам было под силу провести такую операцию.
После этого американский лидер опубликовал пост с призывом Тегерана к миру. Он уверен, что теперь власти исламской республики будут более сговорчивыми для дипломатических контактов.