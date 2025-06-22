Le Monde: Соединенные Штаты согласовывали с РФ резолюцию ООН об Украине

За несколько дней до голосования — 21 февраля — временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши разговаривала с коллегами из Франции и Великобритании Николя де Ривьером и Барбарой Вудворд. Она сообщила, что США просят украинские власти отозвать свой проект и рассчитывают, что европейцы поддержат американский. Де Ривьер отметил, что украинцы откажутся, и спросил, в чем суть проекта Штатов.