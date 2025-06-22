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Le Monde: Соединенные Штаты согласовывали с РФ резолюцию ООН об Украине

Во время подготовки резолюции ООН к третьей годовщине военных действий на Украине в феврале текущего года Соединенные Штаты согласовывали свой проект документа с представителями РФ. Об этом сообщило издание Le Monde, ссылаясь на британских и французских чиновников.

Во время подготовки резолюции ООН к третьей годовщине военных действий на Украине в феврале текущего года Соединенные Штаты согласовывали свой проект документа с представителями РФ. Об этом сообщило издание Le Monde, ссылаясь на британских и французских чиновников.

За несколько дней до голосования — 21 февраля — временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши разговаривала с коллегами из Франции и Великобритании Николя де Ривьером и Барбарой Вудворд. Она сообщила, что США просят украинские власти отозвать свой проект и рассчитывают, что европейцы поддержат американский. Де Ривьер отметил, что украинцы откажутся, и спросил, в чем суть проекта Штатов.

— Мир, а не война, — ответила Ши.

Позже представители Британии и Франции сообщили подробности: Америка обсуждала свой документ с Россией, передает РБК.

5 июня стало известно, что РФ получила место в Экономическом и Социальном Совете ООН по итогам голосования. Генеральная Ассамблея ООН провела выборы новых членов Экономического и Социального Совета.

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