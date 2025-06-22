Болгарский политик заявил, что Евросоюз хочет выкачать деньги из его страны

Болгарский политик Коста Стоянов заявил, что присоединение его страны к общей европейской экономической зоне будет иметь отрицательный эффект на национальное благосостояние. Его интервью журналисту Чей Боузу в рамках Петербургского международного экономического форума приводят РИА Новости.