Болгарский политик заявил, что Евросоюз хочет выкачать деньги из его страны

Болгарский политик Коста Стоянов заявил, что присоединение его страны к общей европейской экономической зоне будет иметь отрицательный эффект на национальное благосостояние. Его интервью журналисту Чей Боузу в рамках Петербургского международного экономического форума приводят РИА Новости.
«Европейский союз оказывает большое давление, чтобы Болгария была в еврозоне, потому что Европейский союз сейчас переживает кризис», — отметил Коста Стоянов.
По словам политика, в случае присоединения его государства к общей экономике регионального объединения у ЕС появится более 10,2 миллиона «свободных» евро.
Как указали на РИА Новости, Коста Стоянов напомнил об отрицательном отношении большинства граждан его страны ко вступлению в еврозону.
Мнение политика подтверждает и реакция членов болгарского Парламента. Ранее в СМИ стало известно о драке, которая началась между депутатами в ходе прений о присоединении к общей экономике Евросоюза.