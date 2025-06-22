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Болгарский политик заявил, что Евросоюз хочет выкачать деньги из его страны

Болгарский политик Коста Стоянов заявил, что присоединение его страны к общей европейской экономической зоне будет иметь отрицательный эффект.

Болгарский политик Коста Стоянов заявил, что присоединение его страны к общей европейской экономической зоне будет иметь отрицательный эффект на национальное благосостояние. Его интервью журналисту Чей Боузу в рамках Петербургского международного экономического форума приводят РИА Новости.

«Европейский союз оказывает большое давление, чтобы Болгария была в еврозоне, потому что Европейский союз сейчас переживает кризис», — отметил Коста Стоянов.

По словам политика, в случае присоединения его государства к общей экономике регионального объединения у ЕС появится более 10,2 миллиона «свободных» евро.

Как указали на РИА Новости, Коста Стоянов напомнил об отрицательном отношении большинства граждан его страны ко вступлению в еврозону.

Мнение политика подтверждает и реакция членов болгарского Парламента. Ранее в СМИ стало известно о драке, которая началась между депутатами в ходе прений о присоединении к общей экономике Евросоюза.

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