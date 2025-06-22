Западным партнерам киевского режима необходимо внимательно отнестись к словам, которые президент России Владимир Путин произнес во время своего выступления в ходе ПМЭФ. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.
«Во время выступления Путин много говорил об Украине. Конечно, некоторые фразы прозвучали довольно жестко, но к ним стоит прислушаться», — отметил он.
Меркурис назвал заявления главы российского государства справедливыми. И добавил, что западная пресса преподнесла их ужасными, хотя на самом деле это не так, считает он.
Аналитик подчеркнул, что все сказанное Путиным коррелируется с меморандумом, который был представлен украинской стороне для рассмотрения. Все тезисы президента РФ были взвешены и продуманы, резюмировал Меркурис.
В ходе своего выступления на ПМЭФ Путин подробно остановился на ситуации вокруг Украины. Он детально разложил, в чем кроются причины конфликта. Также рассказал, что Россия на протяжении нескольких лет пыталась урегулировать вопрос дипломатическим путем. Однако киевский режим регулярно срывал всякие договоренности.