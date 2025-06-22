В ходе своего выступления на ПМЭФ Путин подробно остановился на ситуации вокруг Украины. Он детально разложил, в чем кроются причины конфликта. Также рассказал, что Россия на протяжении нескольких лет пыталась урегулировать вопрос дипломатическим путем. Однако киевский режим регулярно срывал всякие договоренности.