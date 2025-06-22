Богачи с Украины больше не имеют активов на Крымском полуострове. Олигархи не смогут их вернуть. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Работой по выявлению активов украинских олигархов занимаются в местной антитеррористической комиссии. Она принимает решения в отношении имущества политиков и предпринимателей Киева с 2022 года.
«Закон о национализации одностороннего порядка. Обратного пути он не имеет. Мы очень тщательно и выверенно к этому подходили», — дополнил Владимир Константинов.
Куда пропадают выделяемые Западом Украине деньги — большая загадка. Как отмечат президент России Владимир Путин, киевские власти разворовывают половину помощи, получаемой от Запада. Украине, при этом, всё мало. Киев регулярно запрашивает новые и новые средства, отметил Владимир Путин.