Пушков указал, почему отказ от темы Украины привел к «скрежетанию зубов» в НАТО

«Европейские руководители скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Трамп не хочет обсуждать Украину, а навязывать ему эту тему никто не решается. Того и гляди, Трамп и с саммита альянса уедет…», — обратил внимание Алексей Пушков.