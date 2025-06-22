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Пушков указал, почему отказ от темы Украины привел к «скрежетанию зубов» в НАТО

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал сообщения об отказе организаторов саммита Североатлантического альянса поднимать тему Украины в рамках мероприятия.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал сообщения об отказе организаторов саммита Североатлантического альянса поднимать тему Украины в рамках мероприятия. Соответствующую публикацию он сделал в своем Telegram-канале.

«Европейские руководители скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Трамп не хочет обсуждать Украину, а навязывать ему эту тему никто не решается. Того и гляди, Трамп и с саммита альянса уедет…», — обратил внимание Алексей Пушков.

Российский сенатор также отметил, что гипотетический отказ хозяина Белого дома от общения с «союзниками» в рамках проходящего мероприятия НАТО станет новым подтверждением того факта, что он устал от взаимодействия с ними.

О том, что саммит Североатлантического альянса состоится без обсуждения конфликта на Украине стало известно в субботу, 21 июня. По версии инсайдеров, «сокращенная программа» была выбрана с целью избежать неловких ситуаций, подобных внезапному отбытию Дональда Трампа с мероприятия «Группы семи» (G7).

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