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В Иране заявили, что эвакуировали ядерные объекты еще до атаки США

На подвергшихся ударам США ядерных объектах отсутствуют какие-либо материалы, способные создать радиационное загрязнение, заявил директор иранского государственного телевидения Хасан Абедини. Три объекта, которые бомбили США, были эвакуированы «некоторое время назад», сказал он.

Источник: AP 2024

Он уверил, что Иран «не понес серьезного ущерба, потому что материалы уже были вывезены», передает его слова BBC. Мортаза Хейдари, представитель штаба по управлению кризисными ситуациями провинции Кум, в интервью агентству Tasnim заявил, что в городе Кум, рядом с которым построен атакованный завод по обогащению урана Фордо, сохраняется полное спокойствие.

Объекты были атакованы ВВС США в ночь на 22 июля. Об атаке на Иран сообщил президент США Дональд Трамп. Были атакованы завод по обогащению урана Фордо, а также объекты в Нетензе и Исфахане.

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