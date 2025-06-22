В Иране заявили, что эвакуировали ядерные объекты еще до атаки США

Он уверил, что Иран «не понес серьезного ущерба, потому что материалы уже были вывезены», передает его слова BBC. Мортаза Хейдари, представитель штаба по управлению кризисными ситуациями провинции Кум, в интервью агентству Tasnim заявил, что в городе Кум, рядом с которым построен атакованный завод по обогащению урана Фордо, сохраняется полное спокойствие.