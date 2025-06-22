Западные страны должны принять во внимание слова президента России Владимира Путина об Украине, произнесенные им в речи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил британский специалист по вопросам международного права Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
«Во время выступления Путин много сказал по поводу Украины. Конечно, некоторые фразы прозвучали довольно жестко, однако к ним следует прислушаться», — подчеркнул аналитик в эфире своего Youtube-канала.
Меркурис отметил, что высказывания президента РФ были справедливыми и не такими ужасными, как это представила западная пресса. Он уточнил, что слова Путина соответствуют ранее меморандуму, который Москва ранее передала киевскому режиму.
Кроме того, по словам эксперта, заявления российского лидера носили взвешенный и продуманный характер.
Напомним, пленарная сессия ПМЭФ с участием Путина, которая состоялась 20 июня, продлилась ровно четыре часа. Это стало рекордом за последние три года.