Трамп выступит с обращением к нации в 05:00 мск

Президент США Дональд Трамп объявил, что вскоре выступит с обращением к гражданам страны после нанесённых Соединёнными Штатами ударов по Ирану.
«Я выступлю с обращением к нации в 22:00 (05:00 мск — прим.) в Белом доме по поводу нашей очень успешной военной операции в Иране», — сообщил Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.
Ранее американская боевая авиация атаковала три ядерных объекта на территории Ирана. Все самолеты, участвовавшие в операции, вернулись на места базирования.
Позднее Трамп на фоне ударов американской авиации по иранским ядерным объектам заявил, что наступил момент «для мира».
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