В Иране заявили, что успели эвакуировать ядерные объекты перед ударами США

В ночь на воскресенье американские бомбардировщики В-2 нанесли удары по ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Президент США Дональд Трамп сообщил, что эта операция стала частью ответной реакции Вашингтона на продолжающийся конфликт между Израилем и Ираном. Он заявил, что теперь Иран должен согласиться прекратить войну. Глава Белого дома также анонсировал обращение к нации, которое состоится в 22:00 по местному времени (5:00 мск 22 июня).