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В Иране заявили, что успели эвакуировать ядерные объекты перед ударами США

Иранские власти заявили, что три ядерных объекта, подвергшиеся атакам Соединённых Штатов, были заранее эвакуированы. Заместитель политического директора иранского государственного телевидения Хасан Абедини в прямом эфире подтвердил, что эти меры были приняты до начала американских авиаударов.

Источник: Life.ru

Советник председателя парламента Ирана Мехди Мохаммади добавил, что в результате атак США объекты не понесли непоправимого ущерба. По его словам, иранские власти приняли необходимые меры для защиты своих ядерных объектов, о чём свидетельствует успешная эвакуация.

В ночь на воскресенье американские бомбардировщики В-2 нанесли удары по ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Президент США Дональд Трамп сообщил, что эта операция стала частью ответной реакции Вашингтона на продолжающийся конфликт между Израилем и Ираном. Он заявил, что теперь Иран должен согласиться прекратить войну. Глава Белого дома также анонсировал обращение к нации, которое состоится в 22:00 по местному времени (5:00 мск 22 июня).

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