В Конгрессе назвали истинные причины удара США по Ирану

США ударили по Ирану потому, чтобы у Тегерана не появилось «самое смертоносное оружие на планете». Об этом заявил спикер нижней палаты американского Конгресса Майк Джонсон.
Политик также напомнил, что президент США Дональд Трамп давал шанс Ирану на ядерное разоружение. Однако власти исламской республики отказались, подчеркнул он.
«Военные операции в Иране должны служить четким напоминанием нашим противникам и союзникам, что президент Трамп имеет в виду то, что говорит. Президент дал лидеру Ирана все возможности заключить сделку, но Иран отказался взять на себя обязательства по соглашению о ядерном разоружении», — отметил Джонсон.
Спикер уверен в последовательности действий Трампа. И поддержал его в силовом решении вопроса с Ираном. И главной целью ударов США по Тегерану, по словам Джонсона, является недопущение появления у исламской республики ядерного оружия.
Ранее «МК» писал, что Трамп поздравил своих военных после «успешной» операции в Иране и назвал этот момент историческим. Через некоторое время он обратится к нации.