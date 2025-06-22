В Конгрессе назвали истинные причины удара США по Ирану

«Военные операции в Иране должны служить четким напоминанием нашим противникам и союзникам, что президент Трамп имеет в виду то, что говорит. Президент дал лидеру Ирана все возможности заключить сделку, но Иран отказался взять на себя обязательства по соглашению о ядерном разоружении», — отметил Джонсон.