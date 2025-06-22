В Израиле после ударов США по Ирану ввели ограничения

«С одобрения министра обороны Израиля Каца и после оценки ситуации было определено, что с… воскресенья, в 03:45 утра (совпадает с мск), будут немедленно внесены изменения в инструкции Командования тыла. В рамках изменений было решено перевести все районы страны из режима частичной и ограниченной активности в режим необходимой активности. Инструкции включают: запрет на образовательные мероприятия, собрания и рабочую деятельность, за исключением основных секторов», — говорится в публикации в Telegram-канале армии.