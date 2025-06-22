Израиль ужесточил ограничения внутри страны после американских ударов по Ирану

Решение было принято вскоре после того, как президент США Дональд Трамп заявил о проведении военной операции против иранских ядерных объектов. Американские ВВС нанесли удары по трём ключевым объектам: подземному центру обогащения урана в Фордо (сообщается о его полном уничтожении), ядерному комплексу в Натанзе и объекту в Исфахане. После Трамп призвал Тегеран к деэскалации, заявив о готовности прекратить военные действия.