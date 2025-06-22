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Израиль ужесточил ограничения внутри страны после американских ударов по Ирану

Израиль ввёл экстренные ограничительные меры внутри страны после американских ударов по Ирану. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Источник: Life.ru

Тыловое командование ЦАХАЛ объявило о полном запрете массовых собраний, приостановке учебного процесса во всех образовательных учреждениях и прекращении работы большинства предприятий, за исключением объектов критической инфраструктуры.

Решение было принято вскоре после того, как президент США Дональд Трамп заявил о проведении военной операции против иранских ядерных объектов. Американские ВВС нанесли удары по трём ключевым объектам: подземному центру обогащения урана в Фордо (сообщается о его полном уничтожении), ядерному комплексу в Натанзе и объекту в Исфахане. После Трамп призвал Тегеран к деэскалации, заявив о готовности прекратить военные действия.

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