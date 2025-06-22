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ABC: Вашингтон заранее уведомил Израиль об ударах ВВС США по Ирану

Чиновник из Израиля не уточнил, о каких именно деталях операции США уведомили израильскую сторону.

Источник: Аргументы и факты

Американские власти заблаговременно предупредили Израиль о нанесении ударов военно-воздушными силами США по ядерным объектам в Иране, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на израильского чиновника.

Он подчеркнул, что это было сделано до проведения операции. Источник не стал раскрывать, о каких именно деталях атаки был уведомлен Израиль.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп проинформировал, что американская авиация нанесла удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Он отметил, что операция якобы прошла «успешно».

Также сообщалось, что после атаки США на цели в Иране Трамп заявил, что наступило «время для мира».

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