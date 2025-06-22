Что известно об ударе США по объектам в Иране. Главное

Что известно об ударе
- Трамп объявил об успешной атаке ВВС США по трем ядерным объектам Ирана — Фордо, Натанз и Исфахан.
- Тяжелые стратегические бомбардировщики-невидимки B-2A «Spirit» участвовали в сегодняшних американских ударах, сообщает Reuters.
- Против Фордо были применены шесть ракет GBU-57, а против Натанза и Исфахана — тридцать ракет «Томагавк», запущенных с подводных лодок, сообщил FOX News.
- США связывались с Ираном, чтобы сообщить, что планируют исключительно точечные удары, а не смену режима в Тегеране, сообщил CBS.
- Главы обеих палат Конгресса были проинформированы об атаках США на иранские ядерные объекты, передает NBC.
- Трамп и Нетаньяху поговорили после удара США по Ирану, заявляет CNN.
- Трамп выступит с обращением к нации в связи с атакой ВВС США, сообщила The New York Times со ссылкой на Белый дом.
- По оценкам американской разведки, израильские удары лишь на полгода отбросили ядерную программу Ирана, заявила NYT.
Как отреагировал Иран
- Иранские ядерные объекты, атакованные США, «эвакуированы некоторое время назад», заявило Mehr News.
- Признаков утечки радиации пока нет, сообщает IRNA.
Мировая реакция
- Президент Кубы осудил удары США по ядерным объектам Ирана и заявил, что это опасная эскалация.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше