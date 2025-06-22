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Что известно об ударе США по объектам в Иране. Главное

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп заявил, что ВВС ударили по ядерным объектам Ирана. Белый дом оповестил телеканалы, что позже он выступит с обращением к нации. Главное к этому часу — в подборке «Ъ».

Источник: AP 2024

Что известно об ударе

  • Трамп объявил об успешной атаке ВВС США по трем ядерным объектам Ирана — Фордо, Натанз и Исфахан.
  • Тяжелые стратегические бомбардировщики-невидимки B-2A «Spirit» участвовали в сегодняшних американских ударах, сообщает Reuters.
  • Против Фордо были применены шесть ракет GBU-57, а против Натанза и Исфахана — тридцать ракет «Томагавк», запущенных с подводных лодок, сообщил FOX News.
  • США связывались с Ираном, чтобы сообщить, что планируют исключительно точечные удары, а не смену режима в Тегеране, сообщил CBS.
  • Главы обеих палат Конгресса были проинформированы об атаках США на иранские ядерные объекты, передает NBC.
  • Трамп и Нетаньяху поговорили после удара США по Ирану, заявляет CNN.
  • Трамп выступит с обращением к нации в связи с атакой ВВС США, сообщила The New York Times со ссылкой на Белый дом.
  • По оценкам американской разведки, израильские удары лишь на полгода отбросили ядерную программу Ирана, заявила NYT.

Как отреагировал Иран

  • Иранские ядерные объекты, атакованные США, «эвакуированы некоторое время назад», заявило Mehr News.
  • Признаков утечки радиации пока нет, сообщает IRNA.

Мировая реакция

  • Президент Кубы осудил удары США по ядерным объектам Ирана и заявил, что это опасная эскалация.

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